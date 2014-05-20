مقدمة 1-أبوظبي الإسلامي: البنك المركزي وافق على صفقة باركليز

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 20 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء إن البنك نال منذ عشرة أيام الموافقة التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي على شراء أنشطة التجزئة لبنك باركليز في الإمارات.

واتفق أكبر بنك إسلامي في أبوظبي مع البنك البريطاني على صفقة بقيمة 650 مليون درهم (177 مليون دولار) الشهر الماضي عقب منافسة حظيت باهتمام مستثمرين محليين وعالميين.

وأبلغ طراد محمود الصحفيين أن البنك نال الموافقة التنظيمية قبل عشرة أيام وأن عملية نقل عملاء باركليز البالغ عددهم 110 آلاف عميل في البلاد إلى البنك الإسلامي ستبدأ في أول سبتمبر أيلول.

وقال ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان هناك عملاء سيبقون في البنك بعد عملية الاستحواذ "نحن على ثقة كبيرة من أن الغالبية العظمى من العملاء سينتقلون من باركليز إلى مصرف أبوظبي الإسلامي."

وأضاف "نحن متفائلون لأننا نملك 80 فرعا ونقدم الكثير من الخدمات ولدينا مكاتب في الخارج."

ويملك مصرفي أبوظبي الإسلامي فروعا في مصر وقطر والعراق ولندن.