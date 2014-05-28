مصادر: إعمار العقارية بدبي تحصل على قرض إسلامي بقيمة 1.5 مليار دولار

من ديفيد فرنش وستانلي كارفالو

دبي/أبوظبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران مصرفيان مطلعان اليوم الأربعاء إن إعمار العقارية حصلت على قرض إسلامي قيمته 1.5 مليار دولار من خمسة بنوك محلية لتكون بذلك أحدث مقترض من دبي يستفيد من ازدهار الأسواق لإعادة تسعير دين.

وتسعى كيانات شبه حكومية في الإمارة لإعادة تمويل ديون قائمة حتى لو كانت تستحق السداد بعد سنوات مع تحسن معنويات السوق تجاه دبي بعد أزمة ديونها في بداية العقد وتطلع البنوك المحلية لاستغلال فائض السيولة لديها في إقراض الشركات التي تتمتع بتصنيف جيد.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المعلومات غير معلنة إن إعمار التي بنت أعلى مبنى في العالم جمعت القرض الذي يبلغ أجله سبع سنوات بفائدة 175 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (ليبور).

ويشكل ذلك نصف معدل الفائدة على القرض القائم والذي يستحق السداد في 2016 وتبلغ فائدته 350 نقطة أساس فوق ليبور.

وتساهم بحصص متساوية في القرض ثلاثة بنوك من دبي هي بنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك نور الإسلامي واثنان من أبوظبي هما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.

وقال مصدر إن البنوك المقرضة تخطط لإشراك بنوك أخرى في الصفقة في مرحلة تجميع القرض التي قد تبدأ في الأسبوعين القادمين.

وقالت إعمار المملوكة بنسة 29 في المئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في بيان إنه في سياق الطرح العام الأولي المزمع لأسهم مجموعة إعمار مولز لمراكز التسوق فإن الشركة ماضية في عملية التقييم وتحقيق الاستفادة المثلى من هيكل رأسمالها آخذة في الاعتبار تحقيق أفضل عائد لجميع المساهمين.