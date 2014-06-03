Sat 24 Dec 2016 | 23:08 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

التطوير والاستثمار السياحي أبوظبي ترتب تمويلا لسداد سندات في 2014

Tue Jun 3, 2014 5:57am GMT
 
[-] نص [+]

أبوظبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة التطوير والاستثمار السياحي المملوكة لحكومة أبوظبي إنها حصلت على تمويل كامل لسداد سندات بملياري دولار تستحق هذا العام.

ولدى الشركة التي تبني فرعا لمتحف اللوفر في أبوظبي وآخر لمتحف جوجنهايم سندات تقليدية بمليار جنيه تسدد في الثاني من يوليو تموز وصكوك بالقيمة ذاتها تستحق في أكتوبر تشرين الأول.

كانت الشركة أعلنت أمس الاثنين تقلص خسائرها في 2013. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 