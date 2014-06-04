مصحح-تقرير: بنك دبي الإسلامي يشتري 25% في بنك إسلامي إندونيسي

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الاخيرة)

دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت صحيفة اندونيسية اليوم الأربعاء عن مسؤولة تنفيذية ببنك بان اندونيسيا قولها إن بنك دبي الإسلامي أكمل شراء حصة قدرها 24.9 بالمئة في بنك بانين الشريعة.. الوحدة الإسلامية التابعة لبان اندونيسيا.

وكان بنك دبي الإسلامي وهو أكبر بنك إسلامي في الإمارات قال الشهر الماضي إنه يجري محادثات لشراء 25 بالمئة من البنك الإسلامي الوحيد المدرج في اندونيسيا وسيديره بالاشتراك مع بان اندونيسيا.

وقال بنك بانين في بيانين منفصلين إلى البورصة الاندونيسية إن مشتريا لم يحدده استحوذ على 10 بالمئة من البنك في 21 مايو ايار و13.5 بالمئة في 22 مايو ايار.

ولم يذكر سعرا للشراء في البيانين.

لكن روزنياتي صالحين نائبة رئيس بنك بان اندونيسيا قالت لصحيفة جاكرتا بوست إن المشتري هو بنك دبي الإسلامي.

واضافت قائلة "أصبح الاتفاق (مع بنك دبي الإسلامي) رسميا قبل نحو أسبوعين... يسيطر بنك دبي الإسلامي حاليا على 24.9 بالمئة في بنك بانين الشريعة في حين لا يزال بان اندونيسيا مساهم الأغلبية بنسبة 64.01 بالمئة."

وقالت الصحيفة إنه تردد أن قيمة الاتفاق تبلغ 251.79 مليار روبية (21.2 مليون دولار).

ولم يرد بنك دبي الإسلامي على الفور على طلب للتعقيب.