مقدمة 1-وحدة إعمار لمراكز التسوق تتطلع لإصدار صكوك محتمل

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دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة إعمار العقارية في دبي اليوم الخميس إن وحدتها لمراكز التسوق "إعمار مولز" ستعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار محتمل لصكوك بالحجم القياسي فيما ستكون أول صفقة من نوعها للوحدة.

ويتولى بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومورجان ستانلي وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارترد ترتيب الاجتماعات نيابة عن إعمار بحسب بيان أرسل إلى بورصة دبي.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه إن الجولات الترويجية التي سيتولاها فريقان ستبدأ في الامارات في الثامن من يونيو حزيران قبل أن تتجه إلى سنغافورة ولندن في التاسع من الشهر نفسه وتنتهي باجتماعات مع مستثمرين في هونج كونج ولندن في اليوم التالي.

وربما يتم إصدار الصكوك في أعقاب ذلك وفقا لأوضاع السوق. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

ونفذت الشركة الأم إعمار العقارية إصدارين لصكوك في وقت سابق بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.

وقالته موديز للتصنيف الإئتماني يوم الإثنين حينما منحت الشركة التصنيف ‭‭Baa2‬‬ وهو أعلى بدرجتين من تصنيف الشركة الأم إن إعمار مولز تبذل جهودا لإقامة هيكل رأسمالي قوي استعدادا لطرح أسهم في البورصة في وقت لاحق هذا العام.

وتخطط إعمار - أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي - لبيع 25 في المئة من وحدتها إعمار مولز في طرح عام في سوق دبي المالي في صفقة يتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو ثمانية إلى تسعة مليارات درهم (2.18-2.45 مليار دولار).

وتسعى إعمار مولز التي تملك دبي مول - أحد أكبر مراكز التسوق في العالم - أيضا لسداد دين خارجي مضمون بقيمة 3.5 مليار درهم وقروض من المساهمين من خلال قرض جديد لأجل سبع سنوات بقيمة 5.5 مليار درهم بحسب موديز.

كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن هذا التمويل تقدمه خمسة بنوك محلية.