مصرف الهلال في أبوظبي يحدد نطاق السعر النهائي لإصدار صكوك مستديمة

دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار إن مصرف الهلال في أبوظبي حدد نطاق السعر النهائي لإصدار صكوك قيمتها 500 مليون دولار بهدف زيادة رأس المال والمقرر استكماله في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوثيقة أن سعر الصفقة سيتراوح بين 5.5 و5.625 بالمئة. وهذه الصكوك مستديمة لكن يمكن للمصرف إعادة شرائها بعد العام الخامس.

وساهم الطلب القوي من المستثمرين على خفض التسعير مقارنة بنطاق السعر الاسترشادي الذي أعلن أمس الاثنين وكان في حدود 5.75 بالمئة. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب في الإصدار نحو خمسة مليارات دولار.

واختار المصرف الإسلامي نفسه وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني واتش.إس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.