مصادر: الشارقة تفوض بنوكا لاصدار صكوك للمرة الأولى

من أبهيناف رامنارايان

لندن 28 يوليو تموز (آي.اف.آر) - قال مصدران إن إمارة الشارقة عينت بنوك اتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لادارة عملية اصدار أول صكوك تطرحها الإمارة.

وذكر أحد المصدرين أن مصرف الشارقة الاسلامي وذراع الاستثمار المصرفي لبيت التمويل الكويتي يشاركان أيضا في ترتيب الصفقة.

وقد تطرح الصكوك في سبتمبر أيلول.

وستصبح الشارقة رابع إمارة في دولة الامارات العربية المتحدة تطرح سندات. وكانت أبوظبي ودبي قد دخلتا سوق السندات الدولية قبل رأس الخيمة التي تعتبر الأقرب للمقارنة مع الشارقة.

وطرحت رأس الخيمة ثلاثة اصدارات من الصكوك وحصلت على تصنيف ‭‭A‬‬ من كل من ستاندرد اند بورز وفيتش بينما حصلت الشارقة على تصنيف ‭‭A3‬‬ من موديز و‭‭A ‬‬ من ستاندرد اند بورز.

وفي أول تقرير لها عن الشارقة نشر في مايو أيار قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن تصنيف ‭‭A3‬‬ جاء بفضل متانة الأوضاع المالية للامارة ووضع الديون الحكومية وتنوع الاقتصاد.

وأضاف التقرير "بمساعدة قطاع الصناعات التحويلية القادر على المنافسة تلقى قوة الائتمان في الشارقة دعما أيضا من درجة أعلى نسبيا من التنوع الاقتصادي مقارنة مع الامارات الأخرى في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي."