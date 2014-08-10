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إميكول تحصل على تمويل بقيمة 245 مليون دولار للتوسع

Sun Aug 10, 2014 9:23am GMT
 
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أبوظبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الإمارات للتبريد (إميكول) ومقرها دبي اليوم الأحد انها وقعت تسهيلا ائتمانيا مع بنك دبي الإسلامي بقيمة 245 مليون دولار مدته 12 عاما لإعادة تمويل ديون قائمة وتمويل توسع.

تقدم إميكول وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار والاتحاد العقارية خدمات التبريد في بعض مناطق الإمارة وتصل سعتها التبريدية إلى 330 ألف طن.

كانت الشركة أعلنت اتها تعتزم التوسع في السعودية وقطر في السنوات المقبلة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 