أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر تقفز 166% في النصف/1

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر اليوم الاثنين ارتفاع صافي الربح 165.6 بالمئة في النصف الأول من 2014 بدعم من نمو العائد من المرابحات والمشاركات والمضاربات.

وبلغ صافي الربح المجمع 114.273 مليون جنيه (15.98 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 43.028 مليون جنيه في النصف الأول من 2013.

ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي 50 بالمئة من أسهم البنك وتحوز شركة الإمارات الدولية للاستثمار عشرة بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة 14 بالمئة إلى 672.867 مليون جنيه من 590.112 مليون جنيه في النصف الأول من 2013.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش جرى تداول سعر السهم عند 8.09 جنيه بانخفاض 0.12 بالمئة.