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إعمار الاماراتية تسعى لجمع 1.58 مليار دولار في الطرح العام الأولي لوحدة مراكز التسوق

Sun Sep 14, 2014 5:58am GMT
 
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دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة إعمار العقارية الاماراتية في بيان اليوم اليوم الأحد انها تسعى لجمع 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) من خلال طرح عام أولي لأسهم وحدة مراكز التسوق.

وذكرت في البيان المنشور في صحيفة خليج تايمز انها تتوقع بيع ملياري سهم في وحدة مراكز التسوق وحددت نطاقا سعريا بين 2.50 2.90 درهم للسهم.

وسيتحدد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

ويبدأ بيع الأسهم من اليوم وحتى 24 سبتمبر ايلول للمستثمرين الافراد وحتى 26 سبتمبر للمؤسسات. وتدرج الأسهم في سوق دبي المالي في الثاني من اكتوبر تشرين الأول. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 