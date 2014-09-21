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محافظ مركز دبي المالي: صكوك 700 مليون دولار بنهاية أكتوبر

Sun Sep 21, 2014 8:15am GMT
 
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دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي اليوم الأحد إن دي.آي.اف.سي للاستثمار الذراع الاستثمارية للشركة التي تدير المنطقة المالية الحرة لدبي تسعى لجمع ما يصل إلى 700 مليون دولار عن طريق إصدار صكوك.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس سلطة المركز إن الشركة تريد إتمام العملية بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال كاظم إن حصيلة الإصدار ستستخدم لإعادة تمويل ديون قائمة وتوفير السيولة لاستثمارات في البنية التحتية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 