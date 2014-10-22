مقدمة 1-صافي ربح بنك دبي الإسلامي ينمو 56% في الربع/3

(لإضافة تصريحات الرئيس التنفيذي ونتائج بنوك أخرى)

من ديفيد فرنش وتوم أرنولد

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء نموا قدره 55.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث للعام مدعوما بقفزة في الدخل من التمويل الإسلامي والرسوم والعمولات والصرف الأجنبي.

لكن الرئيس التنفيذي عدنان شلوان قال إن دبي الإسلامي -وهو أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة- سيحتاج إلى تعزيز احتياطاته الرأسمالية للحفاظ على وتيرة النمو مع ازدهار الاقتصاد المحلي وزيادة الإقراض.

وسجل البنك مثل غيره من بنوك الإمارات نموا قويا في الأرباح في الأرباع الماضية بفضل تعافي اقتصاد البلاد الذي يتوقع أن ينمو 4.4 بالمئة في العام 2014.

وأعلن بنكا الإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري اليوم الأربعاء أيضا ارتفاع أرباحهما في الربع الثالث حيث قفزت أرباح الإمارات دبي الوطني إلى مثليها بينما زادت أرباح أبوظبي التجاري 16.4 بالمئة.

وقال بنك دبي الإسلامي إن الإقراض زاد 27 بالمئة منذ بداية العام.

لكن شلوان قال خلال عرض نتائج الربع الثالث "ينبغي علينا زيادة رأس المال في الوقت المناسب" للحفاظ على وتيرة النمو.