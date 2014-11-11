مؤسسة دبي للطيران تجتمع مع المستثمرين قبل إصدار محتمل لصكوك

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مديري اكتتاب اليوم الثلاثاء إن مؤسسة دبي للطيران اختارت بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين تبدأ يوم الخميس قبل إصدار محتمل لصكوك دولارية بالحجم القياسي.