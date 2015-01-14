مرتبون: دبي الإسلامي يطلق صكوكا قيمتها مليار دولار بسعر 6.75%

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك دبي الإسلامي أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة إن البنك أطلق صكوكا قيمتها مليار دولار لزيادة رأس المال الأساسي وذلك بسعر 6.75 بالمئة.

وذكرت الوثيقة أن من المقرر استكمال بيع الصكوك في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وجرى خفض سعر الصكوك عن سعرها المبدئي الذي أعلن في حدود سبعة بالمئة أمس الثلاثاء بعد إقبال قوي من المستثمرين على الصكوك حيث فاقت طلبات الاكتتاب ملياري دولار مساء أمس.

واستكمل البنك جولاته الترويجية في وقت سابق هذا الأسبوع في هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن.