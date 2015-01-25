صافي ربح بنك دبي الإسلامي يرتفع 64.1% في الربع/4

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد أنه حقق زيادة 64.1 في المئة في صافي ربحه عن الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت حسابات لرويترز أن البنك حقق ربحا قدره 850 مليون درهم (231.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 518 مليون درهم قبل عام.

ولم يقدم البنك بيانات تفصيلية عن أرباحه في الربع الأخير وقامت رويترز بحسابها من واقع بيانات العام بأكمله.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس صافي ربح قدره 719.3 مليون درهم للربع الأخير.

وقال بنك دبي الإسلامي في بيان إن صافي ربحه لعام 2014 بلغ 2.80 مليار درهم. وأعلن البنك في وقت سابق أنه حقق صافي ربح قدره 1.72 مليار درهم في 2013.

وقال البنك في إشعار منفصل للبورصة إن مجلس إدارته اقترح توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.4 درهم للسهم عن عام 2014 ارتفاعا من 0.25 درهم للسهم في 2013 وفقا لبيانات لرويترز.