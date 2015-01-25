مقدمة 1-صافي ربح بنك دبي الإسلامي يرتفع 64.1% في الربع/4

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دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد أنه حقق زيادة 64.1 في المئة في صافي ربحه عن الربع الأخير من العام الماضي.

ودبي الإسلامي ثالث بنك في الإمارة يعلن عن نتائج قوية للربع الأخير من العام بعد بنك الإمارات ابوظبي الوطني وبنك المشرق في الاسبوع الماضي. ومن المقرر أن يعلن مصرفان اخران في أبوظبي نتائجهما في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت حسابات لرويترز أن البنك حقق ربحا قدره 850 مليون درهم (231.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 518 مليون درهم قبل عام.

ولم يقدم البنك بيانات تفصيلية عن أرباحه في الربع الأخير وقامت رويترز بحسابها من واقع بيانات العام بأكمله.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس صافي ربح قدره 719.3 مليون درهم للربع الأخير.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0841 بتوقيت جرينتش في حين نزل مؤشر البورصة واحدا بالمئة.

وعزز التوقعات الخاصة بأرباح البنوك في دبي تراجع الخسائر التي مني بها عدد كبير منها نتيجة التعرض للسوق العقارية المحلية التي انهارت في مطلع العقد الحالي فضلا عن النمو القوي لأنشطة الإقراض بفضل تعافي اقتصاد دبي بعد تلك الفترة المضطربة.