ابيكورب توقع قرضا إسلاميا بقيمة 950 مليون دولار لتمويل استثمارات
دبي 22 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) في بيان اليوم الأحد إنها وقعت على تسهيل ائتماني إسلامي من جزئين بقيمة 950 مليون دولار لتمويل استثمارات بمشروعات للطاقة في المنطقة.
والجزء الأكبر من التسهيل بقيمة ثلاثة مليارات ريـال سعودي (800 مليون دولار) لخمسة أعوام وهو مقدم من خمسة بنوك سعودية هي السعودي الفرنسي والأهلي التجاري والرياض ومجموعة سامبا المالية والسعودي البريطاني.
وأضاف البيان أن الجزئ الثاني مدته ثلاثة أعوام ومقدم من بنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني.
(الدولار = 3.7494 ريـال سعودي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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