المركزي الإماراتي يوسع نطاق تمويل البنوك الإسلامية

دبي 24 مارس آذار (رويترز) - قال مصرف الإمارات المركزي إنه سييسر على البنوك الإسلامية الحصول على سيولة منه من خلال توسيع نطاق الضمانات المؤهلة لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان.

وقال المركزي في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل نحو ربع الأصول المصرفية في الدولة من الأول من أبريل نيسان الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات ضمن إطار تسهيلات الإقراض الحدي.