أبوظبي الإسلامي يخطط لاستحواذات في 2016 ويتطلع إلى آسيا والشرق الأوسط

دبي 6 يوليو تموز (رويترز) - قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنك الذي أخفق في محاولته للاستحواذ على أنشطة التجزئة المصرفية لسيتي جروب في مصر يستهدف استحواذات في 2016 في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف المحمود أن المصرف يتطلع إلى فرص في ماليزيا وإندونيسيا والجزائر والأردن والمغرب رغم أن الفترة المتبقية من العام ليست الوقت المناسب لإبرام صفقات لأسباب عدة من بينها نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة أبطأ.

وتابع أن من المتوقع أن يتراوح العائد على رأس المال في قطاع البنوك المحلية في حدود ما بين 15 و18 في المئة هذا العام مضيفا أنه يأمل في أن يحقق مصرف أبوظبي الإسلامي عائدا عند الحد الأعلى لهذا النطاق.