الرئيس التنفيذي: أبوظبي الإسلامي لا يخطط لجمع مزيد من الأموال

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين إن البنك لا يخطط حاليا لجمع مزيد من الأموال بعد القيام بإصدار حقوق الشهر الماضي مضيفا أنه لن يسعى للتوسع وسيركز على الأسواق القائمة.

كان أكبر بنك إسلامي في الإمارة جمع 504 ملايين درهم (137 مليون دولار) في سبتمبر أيلول من خلال بيع أسهم جديدة في طرح تمت تغطيته نحو ثلاث مرات.

وقال طراد المحمود لتلفزيون رويترز في مقابلة على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في دبي "أعتقد في الوقت الحاضر أن هذا هو المستوى المناسب الذي نحتاجه."

وبحسب بياناته المالية بلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي وهو مؤشر على سلامة البنك 14.01 بالمئة في نهاية يونيو حزيران قبل إصدار الحقوق. وهذا أعلى من المستوى الذي تشترطه الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة البالغ 12 بالمئة.

وقال المحمود إن البنك سينمو برقم "في أواسط خانة الآحاد" في 2015 وإن رأسماله كاف لهذا المستوى لكنه لم يحدد النمو الذي يشير إليه. وحقق البنك زيادة 10.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقال المحمود إن أبوظبي الإسلامي لا يخطط للتوسع في أسواق جديدة وسيركز بدلا من ذلك على أسواقه الحالية.

وتابع "في نهاية 2008 حينما اندلعت أزمة مالية كبيرة في أنحاء العالم كانت هناك فرصة كبيرة استفدنا منها" مضيفا أن البنك أكبر ثلاث مرات مما كان عليه في 2007.

وقال "في الوقت الحالي الأسواق مختلفة وعلينا أن نركز على الأسواق التي نعمل فيها. لا نخطط للعمل في أي دولة جديدة أو شراء أي مؤسسة جديدة."

وأضاف المحمود أن المصرف كان يتطلع في يوليو تموز إلى ماليزيا وإندونيسيا إضافة إلى الجزائر والأردن والمغرب لكن الفترة المتبقية من العام ليست ملائمة لإبرام صفقات لأسباب منها تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارات.

ويعمل البنك في مصر والعراق وقطر وبريطانيا.