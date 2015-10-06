الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي: نسعى لرفع حصتنا السوقية إلى 12% خلال 3 سنوات

من أحمد حجاجي

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي إن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية يسعى لرفع حصته السوقية بمعيار قيمة الأصول إلى 12 في المئة خلال ثلاث سنوات من 7 في المئة حاليا.

وقال الماجد لرويترز إن المهمة الرئيسية خلال الفترة المقبلة هي أن "نقوي مركزنا التنافسي في الكويت" في ظل الأوضاع الحالية غير المواتية للتوسع التي تمر بها المنطقة حيث كل شيء "معلق".

ونمت أصول البنك بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 2.89 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 2.419 مليار دينار في الفترة المقابلة من 2014 وذلك طبقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت الالكتروني.

وكان الماجد يتحدث في دبي على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي بدأت أمس وتختتم أعمالها اليوم.

وحول النتائج الفصلية قال الماجد إن البنك أرسل بالفعل بيانات الربع الثالث للجهات الرقابية رافضا الخوض في تفاصيل النتائج نظرا للقيود القانونية المتعلقة بالإفصاح.

لكنه أضاف أن البنك سيسير في نصف السنة الثاني على نفس مستوى نصف السنة الأول، دون الخوض في تفاصيل.

وحقق البنك نموا في أرباحه الصافية بلغت نسبته 28 في المئة ليصل إلى 16 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 12.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2014.