مقابلة-مدير الموقع: نسعى لأن تكون ‭"‬بوابة سلام" ملتقى لكل المتعاملين بالاقتصاد الإسلامي

من أحمد حجاجي

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال عدنان حلاوي مدير "بوابة سلام" التي جرى تدشينها في دبي بالتعاون بين طومسون رويترز ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن القائمين على أمر هذا الموقع الالكتروني يسعون لأن يكون ملتقى لكل المتعاملين بالاقتصاد الإسلامي.

"بوابة سلام" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الاثنين في اطار فعاليات "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015" هي موقع الكتروني عالمي باللغتين العربية والانجليزية يتضمن معلومات وتقارير وأخبار ودراسات حول كل ما يتعلق بالاقتصاد الاسلامي بقطاعاته المختلفة.

وقال حلاوي الذي يشغل منصب مدير منتجات التمويل الإسلامي في موقع زاية التابع لطومسون رويترز "نطمح أن تكون البوابة ملتقى للعلماء والمثقفين والتجار والمتعاملين ورواد الأعمال وكل من له علاقة بالاقتصاد الإسلامي حول العالم."

وأضاف إن المحتوى الذي يضمه الموقع هو الأول من نوعه "وليس هناك موقع آخر على حد علمي يغطي الاقتصاد الاسلامي بهذه الشمولية.. يغطي السبع ركائز في وقت واحد ويغطي كل الدول في وقت واحد.. من الممكن ان تجد أجزاء هنا أو هناك لكن أن تجد كل ذلك في مكان واحد فهذا هو الجديد الذي نقدمه."

ويتضمن الموقع سبعة أقسام أو ركائر هي قطاعات العمل الرئيسية في الاقتصاد الاسلامي وتشمل الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي والسياحة والسفر والفن والتصميم إضافة للمستحضرات التجميلية والصيدلانية والإعلام والترفيه والاقتصاد الرقمي.

جاء إطلاق الموقع كجزء من مبادرة تحويل دبي لعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي وذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة لمزيد من المعلومات بين المختصين والمستهلكين العاديين لمعرفة المزيد حول مؤسسات الاقتصاد الاسلامي وما تقدمه من منتجات وخدمات.

ويقول الخبراء إن قطاعات الاقتصاد الاسلامي هي الأسرع نموا في العالم إذ يبلغ الحجم الاجمالي للاقتصاد الاسلامي حاليا 1.8 تريليون دولار ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 2.58 تريليون دولار بحلول عام 2020.