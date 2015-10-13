صن رايز للعقارات بدبي تحصل على قرض إسلامي بقيمة 140 مليون دولار

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الثلاثاء إن صن رايز للعقارات اتفقت على الحصول على قرض إسلامي بقيمة 515 مليون درهم (140.22 مليون دولار) لاستخدامه في مشروع فندق فاخر.

وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني المرتب الرئيسي للصفقة وبنك الدوحة بتقديم القرض لتمويل مشروع فندق إميرالد بالاس كمبنسكي على جزر نخلة جميرا في دبي.

وقال نفير مخيتاريان مسؤول ترويج العلامة التجارية لفنادق ومنتجعات مجموعة إميرالد بالاس وصن رايز للعقارات المحدودة إن تمويل المشروع يظهر ثقة البنوك في سوق السياحة في دبي.

وساهمت مراكز التسوق والفنادق في الإمارة في زيادة عدد السائحين العام الماضي.

وارتفع عدد الزائرين 8.2 في المئة إلى 13.2 مليون زائر في 2014 لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع العدد هذا العام نظرا لصعود الدولار وضعف العملة في أوروبا وروسيا وتأثير هبوط أسعار النفط على ثقة المستهلكين في بعض أسواق السياحة في دبي. وتربط عملة الإمارات الدرهم بالدولار الأمريكي.

ولم تعلن الحكومة بعد الأرقام المتعلقة بالسياح للنصف الأول من 2015.

ولا يزال الإقراض المصرفي لقطاع العقارات قويا حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة لقطاع البناء والعقارات 216.2 مليار درهم في الربع الثاني من العام من 210.6 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب أحدث البيانات من مصرف الإمارات المركزي.

ولم يتم الإفصاح عن مدة وهامش القرض.

وتمت الصفقة بصيغة المرابحة التي تتضمن النفقات مضافا إليها الربح وهي الصيغة الأكثر شيوعا في هيكل القروض الإسلامية.