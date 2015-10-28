نمو صافي ربح بنك دبي الإسلامي 43.6% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي إماراتي اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 43.6 بالمئة.

وفاقت نتائج البنك توقعات المحللين إذ حقق 972.1 مليون درهم (264.67 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول حسبما ذكر في بيان ارتفاعا من 676.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ صافي ربح الفترة 949 مليون درهم في حين توقع اتش.اس.بي.سي 900 مليون درهم.