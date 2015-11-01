نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 5.5% في الربع/3

دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نمو صافي ربحه 5.5 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقال أكبر بنك إسلامي في أبوظبي في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 503.2 مليون درهم (137 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 476.8 مليون درهم قبل عام.

كان محللون في بلتون المالية وهيرميس استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول الأرباح الصافية للبنك إلى 480 مليونا و498.5 مليون درهم على الترتيب.

وفي الشهر الماضي قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود لرويترز إنه لا نية لدى البنك لجمع المزيد من الأموال بعد إصدار حقوق في الشهر السابق مضيفا أنه لن يسعى للتوسع كي يركز على الأسواق التي يعمل بها حاليا.

وجمع المصرف 504 ملايين درهم في إصدار حقوق في سبتمبر أيلول بلغت فيه طلبات الاكتتاب نحو ثلاثة أمثال حجم المعروض.