مصادر: البنوك الخليجية تهرع إلى سوق القروض وسط شح السيولة

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن عددا من البنوك الخليجية يعكف على جمع قروض في مواجهة أزمة شح السيولة الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

ومن بين عمليات الاقتراض الجاري إعدادها:

يسعى بنك أبوظبي الوطني للحصول على قرض لأجل عام واحد وقد فاتح نحو عشرة بنوك بخصوصه. ويريد أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة دفع 35 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

يسعى البنك التجاري القطري لاقتراض 800 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات لإعادة تمويل دين قائم. وستبلغ فائدة القرض شاملة رسوم الترتيب 110 نقاط أساس فوق ليبور.

يريد بنك الدوحة اقتراض 500 مليون دولار لأجل عامين بفائدة 95 نقطة أساس فوق ليبور شاملة الرسوم.

يتطلع مصرف الهلال الذي مقره أبوظبي إلى الحصول على قرض لأجل عامين بعائد 150 نقطة أساس فوق ليبور شاملا الرسوم.

يريد بنك نور الذي مقره دبي ترتيب قرض لأجل ثلاث سنوات بعائد 115 نقطة أساس شاملا الرسوم.