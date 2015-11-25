Sat 24 Dec 2016 | 22:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ستاندرد تشارترد يعين رئيسا تنفيذيا لذراع الأنشطة المصرفية الإسلامية

Wed Nov 25, 2015 9:19am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرف ستاندرد تشارترد في بيان اليوم الأربعاء إنه عين ريحان شيخ رئيسا تنفيذيا لبنك "ستاندرد تشارترد صادق" ذراع الأنشطة المصرفية الإسلامية العالمية للمصرف.

وجاء شيخ من بنك دبي الإسلامي الذي عمل فيه نائبا للرئيس ومسؤولا عن القطاع الخاص والمعاملات المصرفية. وذكر البيان أنه عمل من قبل أيضا في ستاندرد تشارترد في باكستان في الفترة بين 1998 و2007. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 