ستاندرد تشارترد يعين رئيسا تنفيذيا لذراع الأنشطة المصرفية الإسلامية

دبي 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرف ستاندرد تشارترد في بيان اليوم الأربعاء إنه عين ريحان شيخ رئيسا تنفيذيا لبنك "ستاندرد تشارترد صادق" ذراع الأنشطة المصرفية الإسلامية العالمية للمصرف.

وجاء شيخ من بنك دبي الإسلامي الذي عمل فيه نائبا للرئيس ومسؤولا عن القطاع الخاص والمعاملات المصرفية. وذكر البيان أنه عمل من قبل أيضا في ستاندرد تشارترد في باكستان في الفترة بين 1998 و2007. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)