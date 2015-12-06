مشتريات المؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر للجلسة الرابعة

1233 جمت - نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الأحد إلى مكاسب لتغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي وسط تحسن نسبي في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.86 بالمئة ليغلق عند 6837.4 نقطة بعد أن كان منخفضا أكثر من 0.45 بالمئة صباحا وصعد المؤشر الثانوي 1.52 بالمئة إلى 368.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 507.969 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 79.6 بالمئة من المعاملات والأجانب على 11.2 بالمئة والمؤسسات على 43 بالمئة.

وزادت أسهم هيرميس 2.6 بالمئة وجلوبال 9.9 بالمئة وحديد عز 2.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.75 بالمئة وطلعت مصطفى 2.8 بالمئة.

وصعدت أسهم بالم هيلز 2.6 بالمئة والقلعة 2.9 بالمئة والتجاري الدولي 0.6 بالمئة وسوديك 6.8 بالمئة.