أسهم السعودية ومصر تغلق متراجعة

1344 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الاثنين على انخفاض في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود واستمرار هبوط النفط بعد إبقاء أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير.

وهبطت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين صوب أدنى مستوياتها في 2015 في أولى جلسات التداول بعد إجتماع اوبك الذي اختتم دون إشارة لسقف الإنتاج في حين ادى صعود الدولار لارتفاع تكلفة تكوين مراكز من الخام.