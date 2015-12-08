المؤشر السعودي ينخفض صباحا وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية

وظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات في التعاملات الآسيوية مع مواصلة منظمة أوبك ضخ الخام قرب مستويات قياسية مرتفعة للدفاع عن حصتها السوقية لتتفاقم تخمة المعروض الناتجة عن مئات الآلاف من البراميل التي تنتج كل يوم ولا تجد طلبا.