البورصة الأردنية تواصل الارتفاع للجلسة التاسعة على التوالي

1335 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها اليوم للجلسة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط قيمة تداول ضعيفة غلبت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 0.56 بالمئة إلى 2071.36 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.9 مليون دينار مقارنة مع 7.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف محلل مالي إن التحسن مستمر في البورصة منذ أسبوعين نتيجة دخول مستثمرين جدد إضافة إلى استمرار سيطرة المضاربين.

لكنه أضاف "السيولة لا تزال شحيحة في السوق."

وانخفض سهم البنك العربي 0.48 بالمئة إلى 6.22 دينار وسهم الكهرباء الأردنية اثنين بالمئة إلى 2.44 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 7.36 بالمئة إلى 2.77 دينار وسهم مصفاة البترول 1.43 بالمئة إلى 4.25 دينار.

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