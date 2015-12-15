بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

1015 جمت - عادت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء للارتفاع بعد الخسائر التي منيت بها أمس حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.25 في المئة ليصل إلى 5616.2 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 903.3 نقطة.

واستقر سهم فيفا اليوم عند سعر دينار واحد بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها أمس والتي أفقدته تسعة في المئة من قيمته.

وارتفعت أسهم أجيليتي 1.02 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.77 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6 في المئة.

في المقابل هبطت أسهم زين 2.8 في المئة وأمريكانا 3.85 في المئة وبنك الخليج 1.85 في المئة وبنك برقان 1.32 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 15 مليون دينار منها 10.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

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