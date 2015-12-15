بورصة مصر تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة
1235 جمت - عوضت بورصة مصر خسائرها الصباحية اليوم الثلاثاء بفضل مشتريات المصريين والعرب لتغلق على ارتفاع وسط تحسن نسبي في السيولة.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.20 بالمئة ليغلق عند 6421 نقطة والمؤشر الثانوي 0.89 بالمئة ليغلق عند 356.1 نقطة.
وبلغت قيم التداول 457.783 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 74 بالمئة من المعاملات والأفراد على 59 بالمئة.
وخسر سهم التجاري الدولي 2.2 بالمئة بينما ارتفعت أسهم طلعت مصطفى 0.7 بالمئة وبالم هيلز وهيرميس 5.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.9 بالمئة وعامر 5.1 بالمئة.
وشارك في الارتفاع أسهم بورتو بنسبة 5.3 بالمئة وسوديك 3.45 بالمئة وبايونيرز 2.4 بالمئة وجي.بي أوتو 8.9 بالمئة وإعمار مصر 4.55 بالمئة.
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1015 جمت - عادت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء للارتفاع بعد الخسائر التي منيت بها أمس حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.25 في المئة ليصل إلى 5616.2 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 903.3 نقطة. يتبع