المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1334 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ليعوض قدرا من الخسائر القوية التي مني بها خلال الجلستين المنصرمتين والتي هوت به لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات وذلك وسط عمليات شراء قوية اليوم بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات جاذبة للشراء.