المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0845 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات بعد وصولها لمستويات جاذبة للشراء خلال الجلسات المنصرمة التي انخفض فيها السوق لأدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وقفز سهم السعودي الهولندي 7.1 بالمئة وسط عمليات شراء قوية بعد إعلان البنك عزمه توزيع 0.25 ريال للسهم ارباحا نقدية عن 2015 وزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم قائم تستحق للمسجلين بنهاية الجمعية العامة العادية التي ستعقد في الربع الأول من 2016.