بورصة مصر تصعد صباحا وسط تداولات هزيلة
0914 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأربعاء ولكن وسط تداولات هزيلة بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وصعد المؤشر الرئيسي 0.83 بالمئة ليصل عند 6474.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.71 بالمئة ليصل إلى 358.6 نقطة.
وبلغت قيم التداول 119.584 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 82 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على 80 بالمئة.
وصعدت أسهم طلعت مصطفى 3.3 بالمئة والتجاري الدولي 0.2 بالمئة وبالم هيلز 3.5 بالمئة وجلوبال 3.02 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.9 بالمئة.
وشارك في الارتفاع هيرميس 2.9 بالمئة وحديد عز 2.2 بالمئة وبايونيرز 2.05 بالمئة وجي.بي أوتو 4.8 بالمئة وسوديك 2.3 بالمئة.
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