بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

1020 جمت - أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع طفيف بلغت نسبته في المؤشر الرئيسي 0.15 بالمئة ليصل إلى 5624.6 نقطة بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.05 بالمئة إلى 903.66 نقطة.

وهبط سهم شركة فيفا واحدا بالمئة إلى 990 فلسا وهو مستوى أدنى من العرض الذي قدمته الاتصالات السعودية للاستحواذ على أسهم الشركة بسعر دينار للسهم.

وارتفعت أسهم بنك برقان 2.7 بالمئة والمباني 2.2 بالمئة وايفا 1.7 بالمئة بينما هبطت أسهم أجيليتي وبنك وربة واحدا بالمئة وكيبكو 1.7 بالمئة ومجموعة الصناعات 1.6 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 12.8 مليون دينار منها 8.8 مليون دينار لأسهم كويت 15.

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0914 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأربعاء ولكن وسط تداولات هزيلة بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.