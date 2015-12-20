المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط ترقب ميزانية 2016

1254 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على انخفاض تحت وطأة نزول معظم الأسهم القيادية في ظل استمرار نزول النفط وترقب المتعاملين الإعلان عن ميزانية 2016.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 117 سهما وارتفع 40 آخرين فيما استقرت تسعة أسهم دون تغيير.