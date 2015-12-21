أسهم السعودية تتراجع صباحا وصعود طفيف لأسهم مصر

0830 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين تحت وطأة هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 2004 لكن التداولات لا تزال هزيلة مع احجام المتعاملين عن المخاطرة وترقبهم الإعلان عن موازنة 2016 فيما سجلت البورصة المصرية ارتفاعا طفيفا وسط سيولة ضعيفة.