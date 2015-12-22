بورصة مصر تصعد صباحا وسط تحسن نسبي في السيولة

0910 جمت - ارتفعت بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط مشتريات من الأفراد المصريين على الأسهم القيادية وسط تحسن نسبي في السيولة بالسوق.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 86 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على 79 بالمئة.