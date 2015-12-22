مشتريات الأفراد تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مشتريات الأفراد المصريين على معظم الأسهم القيادية سوق المال للارتفاع خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط تحسن نسبي في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة ليغلق عند 6769.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.34 بالمئة ليغلق عند 367.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 552.389 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 82 بالمئة من المعاملات والأفراد على 71 بالمئة.

وكسبت أسهم هيرميس 3.5 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.6 بالمئة والعربية للأقطان 7.3 بالمئة وبالم هيلز 0.8 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم سوديك 2.6 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 4.7 بالمئة وبايونيرز 1.9 بالمئة وحديد عز 0.8 بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "المؤشرات الفنية تظهر ضعف السوق. المؤشر لن يستطيع مواصلة الصعود دون ظهور أخبار محفزة تشجع على ظهور سيولة جديدة."