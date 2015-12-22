المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1327 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع قوي بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك ليعاود الصعود فوق الحاجز النفسي المهم الواقع عند 7000 نقطة.

وصعد المؤشر 1.7 بالمئة إلى 7047 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.5 مليار ريال.

وسجل مؤشر البنوك مكاسب قوية بلغت 2.4 بالمئة بدعم رئيسي من سهم سامبا الذي قفز 4.8 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر الفرعي ومؤشر السوق.

كما زادت أسهم صافولا والراجحي والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 1.5 و5.4 بالمئة.

في المقابل انخفض سهم الاتصالات السعودية 1.9 بالمئة. وقال مجلس المنافسة السعودي اليوم إن الشركة خالفت قواعد المنافسة في السوق وأساءت استخدام وضعها المهيمن وقرر المجلس تغريم الشركة عشرة ملايين ريال والتشهير بها.

وتراجعت أسهم ينساب 0.9 بالمئة والمملكة 0.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة.