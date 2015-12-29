بداية شبه مستقرة لبورصات قطر والإمارات

0706 جمت - لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء حيث أدى غياب الكثير من المستثمرين الأجانب بسبب عطلات نهاية العام إلى تقلص حجم التداول.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.7 في المئة في تراجع واسع النطاق على الرغم من أن سهم شركة الخليج للملاحة أخذ اتجاها مغايرا حيث قفز 1.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.01 في المئة حيث قفز سهم بنك الفجيرة الوطني الذي قلما يجري التداول عليه 14.9 بالمئة وسط تداولات كبيرة على غير المعتاد.

ونزل مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة حيث هبط سهم الخليج الدولية للخدمات 0.8 في المئة غير أن سهم الإسلامية القابضة ارتفع 0.4 بالمئة في تداول كثيف على غير المعتاد. وتعزز الشركة رأسمالها بنحو 50 في المئة من خلال إصدار حقوق. وانتهى القيد في سجل المساهمين في الأول من ديسمبر كانون الأول وسيجري الاكتتاب على أسهم الإصدار خلال الفترة من 27 ديسمبر كانون الأول إلى 13 يناير كانون الثاني.

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0630 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 في المئة ليصل إلى 5629 نقطة في حين بلغ ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1 في المئة ليصل إلى 898.7 نقطة.