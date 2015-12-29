المؤشر الكويتي يغلق منخفضا

1005 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم على انخفاض حيث هبط ‭‭المؤشر الرئيسي منخفضا 0.79 في المئة إلى 5583.8 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.24 في المئة إلى 895.6 نقطة‬‬.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الاتجاه العام في البورصة هو التذبذب وعدم الاستقرار وهناك مخاوف كبيرة من تردي الأوضاع المؤثرة على السوق سواء سياسيا أو اقتصاديا.

وأضاف أن هناك ابتعادا للمتداولين "الكبار" حتى عن حماية الأصول كما أن هناك اتجاها نحو الذهاب إلى الأسهم القيادية.

وأشار الدليمي إلى وجود مخاوف من تأثير هذه الأوضاع على المواطن في ظل حديث مستمر عن تقليص الدعم.

وارتفع سهم زين 1.45 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6 في المئة وبنك بوبيان 1.15 في المئة.

وأغلقت أسهم كيبكو منخفضة 1.7 في المئة والمباني 1.08 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة.