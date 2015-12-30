تباين أداء بورصات الخليج في تعاملات صباحية هادئة
0705 جمت - تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات الصباحية التي اتسمت بالهدوء اليوم الأربعاء وسط تراجع أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية.
وارتفع مؤشر دبي 0.9 بالمئة بعد 45 دقيقة من الفتح إذ صعد سهم مجموعة جي إف إتش المالية الأكثر تداولا 2.4 بالمئة.
وقالت المجموعة اليوم الأربعاء إنها قررت العدول عن قرارها السابق بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية بعد التعديلات التي جرت في الآونة الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال. وصعدت أسهم المجموعة المدرجة في الكويت 2.5 بالمئة الأمر الذي ساعد المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت على الصعود 0.3 بالمئة.
لكن مؤشر بورصة أبوظبي نزل 0.1 بالمئة. وكان سهم دانة غاز التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة أخبارا إيجابية بشأن نزاعاتها القانونية الخاصة بعملياتها في إقليم كردستان العراق الأكثر تداولا وقفز 4.2 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة حيث نزل سهم أريد للاتصالات 0.5 بالمئة لكن سهم بنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية ارتفع 0.6 بالمئة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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