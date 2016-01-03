سهم إعمار العقارية يدفع بورصة دبي للهبوط وأسواق الخليج ضعيفة

0725 جمت - هوت أسهم شركة إعمار العقارية في تعاملات مبكرة نشطة عقب اندلاع حريق هائل في فندق مملوك للشركة ليلة رأس السنة. ودفعت خسائر السهم بورصة دبي للنزول في حين كانت التعاملات ضعيفة في الأسواق الأخرى في الخليج.

ونزل سهم إعمار 2.5 في المئة إلى 5.55 درهم بعد 45 دقيقة من المعاملات المبكرة التي شهدت نشاطا قويا على غير العادة ولكنه تعافى من أقل مستوى خلال اليوم عند 5.44 درهم للسهم.

وقالت إعمار في بيان مقتضب "تود الشركة أن توضح بأن كلا من مبني الفندق ومخاطر الحريق المرتبطة به مغطيان بالتأمين وبالتالي لن يكون لهذا الحادث أي تأثير ملموس على الشركة."

ويبدو ان المحللين يتفقون معها في الرأي إذ ذكرت شركة أرقام كابيتال في مذكرة بحثية أنها لا تتوقع تأثيرا تشغيليا يذكر للحريق على الايرادات المتوقعة للشركة في عام 2016 أو على العائد علي السهم.

وأضافت المذكرة أن الحادث سيضر بايرادات مجموعة الفنادق بما يصل إلى 13 في المئة في حين أن التأثير لن يتجاوز واحدا في المئة على مستوى الشركة الأم.

غير أن هبوط سهم إعمار كبد بورصة دبي خسائر 1.1 في المئة. ونزلت ثمانية من الأسهم العشرة الاكثر تداولا في دبي.

ونزلت بورصة أبوظبي 0.7 في المئة وهبط سهم مصرف أبوظبي الاسلامي 3.6 في المئة والدار العقارية 1.7 في المئة.