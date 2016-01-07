بورصة دبي تبهط أكثر من 3% في المعاملات المبكرة

0621 جمت - هبط مؤشر سوق دبي المالي أكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل تداولات اليوم الخميس متأثرا بموجة بيع حادة في أسواق الأسهم العالمية في رد فعل على اضطرابات السوق في الصين فضلا عن المخاوف من تباطؤ اقتصادات الخليج.

ونزل المؤشر 3.2 بالمئة إلى 2974 نقطة بعد 12 دقيقة من بدء التداول. ولدى المؤشر مستوى دعم فني عند 2851 نقطة الذي بلغه في ديسمبر كانون الأول. واتسمت عمليات البيع بالعشوائية وهوى سهم إعمار العقارية 3.9 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 1.8 بالمئة وقادت أسهم القطاع العقاري الخسائر.

وأظهر مسح مديري المشتريات الذي صدر اليوم الخميس أن نمو نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة تباطأ إلى أدنى مستوى في 40 شهرا في ديسمبر كانون الأول في حين تباطأ النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى أدنى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009 .

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0607 جمت - انخفضت الأسهم الكويتية خلال بداية معاملات اليوم الخميس بعد التراجعات القوية لأسعار النفط العالمية.