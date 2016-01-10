تباين أداء بورصتي الإمارات وهبوط قطر في المعاملات المبكرة

0728 جمت - تباين أداء بورصتي الامارات وسط احجام تداول منخفضة في حين هوت بورصة قطر في التعاملات المبكرة اليوم الأحد مع استمرار قلق المستثمرين من أسعار النفط المنخفضة وتراجع بورصات الاسهم العالمية جراء تباطؤ اقتصاد الصين.

ونزل مؤشر دبي 0.2 في المئة بينما استقر سهم إعمار العقارية بعد أن مني بخسائر على مدى يومين في حين ارتفع سهم جي.اف.اتش المالية الذي يقبل عليه المضاربون 0.6 في المئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة بفضل تعافي بنك الخليج الأول الذي صعد 2.1 في المئة ليعوض جزئا من خسائره التي بلغت 5.6 في المئة يوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم القيادية الأخرى.

ونزل مؤشر قطر 1.2 في المئة نتيجة خسائر الخليج الدولية للخدمات تأثرا بضعف أسعار النفط وهبط 3.4 في المئة إلى أقل مستوى في 27 شهرا عند 43.50 ريال.

ونزل كل من سهم البنك التجاري القطري وبروة العقارية 2.4 في المئة.