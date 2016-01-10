الأسهم السعودية تصعد صباحا بعد سلسلة خسائر حادة

0820 جمت - حولت الأسهم السعودية نزولها خلال أول دقائق إلى مكاسب خلال أول نصف ساعة من تداولات اليوم الأحد بعد سلسلة من التراجعات القوية خلال الاسبوع الماضي على خلفية قطع العلاقات مع إيران وهبوط أسعار النفط العالمية.