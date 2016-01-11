مبيعات الأجانب على سهم التجاري الدولي تهبط ببورصة مصر صباحا

0913 جمت - دفعت مبيعات الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي لتراجع السوق خلال بداية معاملات اليوم الاثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.79 بالمئة ليصل إلى 6728.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.49 بالمئة إلى 379.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 175.525 مليون جنيه.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة ليصل إلى 36.50 جنيه وصاحب تراجع السهم سرعة في مبيعات الأجانب عليه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 81 بالمئة من التداولات حتي الآن والاجانب على 13.3 بالمئة والأفراد على 73.5 بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "التجاري الدولي يستهدف مستوى 35.80-36 جنيها. أنظار المستثمرين الآن على الأسواق الخارجية أكثر من السوق المحلي."

وتراجعت بشدة الأسواق العالمية والخليجية خلال الاسبوع الماضي وسط توترات إقليمية وبيانات عالمية مخيبة للآمال.

ونزلت في القاهرة اليوم أسهم بالم هيلز 3.5 بالمئة وطلعت مصطفى 5.1 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 1.5 بالمئة وجهينة 2.6 بالمئة.